Finale di Coppa Italia Women: Juventus e Roma allo stadio Menti domenica 24 maggio

6 MAGGIO, VICENZA –

È stata presentata questa mattina, a Palazzo Trissino, la finale di Coppa Italia Women Frecciarossa 2025-26 tra Juventus e Roma, prevista domenica 24 maggio alle 18 tra le mura dello stadio Romeo Menti di Vicenza. A illustrare le informazioni legate al match di calcio femminile, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio e la presidente della serie A Women Federica Cappelletti.Presenti anche il consigliere comunale Giacomo Bez, direttore generale dell’ L.R. Vicenza Werner Seeber, la presidente del Vicenza Femminile Erika Maran, il presidente del Coni Veneto Dino Ponchio, il rappresentante di Nike Marco Boccolini, il delegato Lnd (Lega nazionale dilettanti) di Vicenza Francesco Rizzato, il consigliere regionale Lnd Gilberto Cecchetto, il responsabile attività femminile Lnd Veneto Paolo Tosetto, il presidente del Cr (comitato regionale) Veneto Lnd Giuseppe Ruzza e il coordinatore federale regionale Figc Sgs Veneto Valter Bedin.«Per Vicenza è molto bello diventare sempre di più un punto di riferimento per il calcio femminile – le parole del sindaco Possamai -. Abbiamo ospitato da poco la partita nazionale con la Danimarca e adesso ospiteremo le finali di Coppa Italia. Per noi è importante sia perché il calcio femminile in questi anni sta avendo una crescita straordinaria, sia per il legame fortissimo che c’è con Federica e con la memoria di Paolo Rossi. Vicenza in queste occasioni risponde sempre alla grande: allo stadio, in occasione della gara della nazionale di qualche mese fa, il pubblico era così tanto che sembrava quasi una partita di campionato del Vicenza. Sono certo che sarà così anche in occasione della finale di domenica 24 e speriamo che si tratti di una tappa di un percorso che si consoliderà nel tempo. Abbiamo infatti uno stadio che ha le dimensioni giuste per questo tipo di manifestazioni, oltre che una storia straordinaria».«Dopo aver recentemente ospitato la partita della nazionale femminile – spiega l’assessore Zilio -, abbiamo subito colto al volo l’opportunità di ospitare un’altra grande partita. Quelle che presentiamo oggi saranno delle belle giornate dedicate al calcio perché il 22 ci sarà la Primavera, poi il 23 e il 24 ci sarà il Fan Village in Piazza dei Signori. Il 22 sarà una giornata particolare perché c’è in programma anche un’importante torneo di calcio locale, il Mundialito, che mancava da qualche anno: avremo 48 squadre presenti, con oltre mille tra ragazze e ragazzi. Sarà dunque una bella giornata dedicata al calcio, tra Fan Village e tanti giocatori e giocatrici presenti in Piazza dei Signori».«Ringrazio il Comune di Vicenza e il Vicenza Calcio per averci accolte, Trenitalia e Frecciarossa per essere di nuovo al nostro fianco – ha dichiarato la presidente Cappelletti -. Ho desiderato fortemente che, prima o poi, la finale di Coppa Italia Women Frecciarossa si potesse disputare a Vicenza, una città che per me significa molto. E’ la città in cui Paolo, mio marito, ha scritto pagine straordinarie della sua carriera e continua a onorare la sua memoria, ma è una città che ha accolto anche la mia famiglia e in cui c’è grande tradizione calcistica. Sarà un fine settimana dal sapore speciale, di presente e di futuro, perché per la prima volta alla finale della Coppa Italia uniremo quella della Coppa Italia Primavera, che vedrà protagoniste alcune delle migliori giovani calciatrici italiane: il nostro è un lavoro che si dedica tanto al vertice quanto alla base, ed è bello poter regalare lo stesso palcoscenico alle giocatrici che rappresenteranno il domani dei nostri club e della nostra Nazionale. Già in occasione della partita della Nazionale del marzo scorso il pubblico di Vicenza ha risposto alla grande: sono convinta che anche Juventus e Roma giocheranno davanti a una splendida cornice di pubblico, in un evento che chiuderà un’altra entusiasmante stagione».



La partitaComo, maggio 2025. Castellammare di Stabia, settembre 2025. Pescara, gennaio 2026. Le sfide tra Juventus e Roma hanno scandito gli ultimi 12 mesi (e non solo) del calcio femminile italiano, con lo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza che domenica 24 maggio è pronto a ospitare un altro capitolo del ‘Clasico’ tra bianconere e giallorosse. Per la quarta finale consecutiva dopo la Coppa Italia 2025, la Serie A Women’s Cup e la Supercoppa di questa stagione, Juventus e Roma si giocheranno anche la Coppa Italia Women Frecciarossa 2025-26: da una parte le detentrici del trofeo (che le tre finali più recenti le hanno vinte tutte), dall’altra le neocampionesse d’Italia, che proprio nello scorso weekend hanno festeggiato aritmeticamente il terzo scudetto della loro storia. Il calcio d’inizio della sfida è previsto alle 18, con diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e Now.La finale della Coppa Italia tornerà a giocarsi in Veneto a distanza di 11 anni dall’ultima volta, con il Brescia che nel 2015 superò 4-0 il Tavagnacco grazie ai gol di Daniela Sabatino, Cristiana Girelli, Martina Rosucci (attuale giocatrice della Juventus) e Stefania Tarenzi, che in questa stagione veste proprio la maglia del Vicenza, in Serie B. Lo stadio Menti ha invece ospitato recentemente anche la Nazionale femminile, nel match di qualificazioni al Mondiale disputato lo scorso 7 marzo contro la Danimarca (1-1).



La biglietteriaSono in vendita, sul portale e presso i punti vendita Vivaticket, i biglietti per la partita tra Juventus e Roma. Il costo del biglietto per il settore Distinti sarà di 8 euro, con i biglietti ridotti al costo di 2 euro che saranno riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2006), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1961), agli abbonati del Vicenza Calcio per la stagione 2025-26 (inserendo come coupon il codice della fidelity card) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando il libretto).https://www.vivaticket.com/it/ticket/finale-coppa-italia-women-juventus-roma/300764Nel giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio. Biglietti e prezzi: distinti 8 euro; distinti ridotto (Under 20, Over 65, studenti universitari*, abbonati Vicenza**) 2 euro*solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando il libretto **inserendo come coupon il codice della fidelity card



Persone con disabilità, tessere federali e tessere ConiLe persone con disabilità potranno presentare richiesta di accredito nella giornata di mercoledì 20 maggio collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2026 potranno fare richiesta di accredito nella giornata di martedì 19 maggio collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/



Fan VillageI tifosi che arriveranno a Vicenza nel weekend potranno vivere un’esperienza dentro e fuori lo stadio Romeo Menti. Serie A Women e Nike, infatti, porteranno la Coppa Italia Women anche in piazza dei Signori, che sabato 23 maggio dalle 10 alle 19 e domenica 24 dalle 10 alle 15 ospiterà il fan village, con accesso gratuito. Dj set, divertimento e tanto calcio: in piazza sarà allestito un mini-campo dove potersi divertire con il pallone, ma si potrà giocare anche a bowling – tirando la palla verso i birilli ovviamente con i piedi – o con un maxi-calcio balilla. Tanti ospiti si alterneranno in piazza per attività di intrattenimento e, nel pomeriggio di sabato 23, anche le calciatrici di Juventus e Roma si intratterranno in piazza con i tifosi a meno di 24 ore dalla partita. Il trofeo sarà inoltre in esposizione e a disposizione per una foto.



La finale PrimaveraA due giorni dalla finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma, lo stadio Romeo Menti di Vicenza ospiterà anche un’altra finale, quella della Coppa Italia Primavera. Sarà quindi un weekend da non perdere per gli appassionati, con la sfida tra le Under 19, in programma venerdì 22 maggio alle ore 17, che anticiperà quella tra Juventus e Roma. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Serie A Women, e vedrà contro le vincitrici delle partite semifinaliste (che giocheranno il 16 maggio) Juventus – Roma, e Fiorentina – Parma.