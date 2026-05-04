Vicenza, il 16enne oro mondiale Cristian Cecchetto ricevuto dal sindaco: “Orgoglio per tutta la città”

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha ricevuto questo pomeriggio nel suo ufficio a Palazzo Trissino il giovane atleta vicentino Cristian Cecchetto, fresco vincitore della medaglia d’oro ai Campionati mondiali a squadre di marcia svoltisi a Brasilia, in Brasile.

Il 16enne, studente della classe seconda dell’istituto Farina, è stato accompagnato in municipio dai genitori, dal suo allenatore e, in rappresentanza della scuola, dai docenti Enrico Zennaro (tutor sportivo) e Carolina Costin (coordinatrice di classe).

Durante l’incontro, il sindaco Possamai si è complimentato con il giovane sportivo, sottolineando il valore del risultato ottenuto: un successo che “dà lustro alla città di Vicenza”, esprimendo al contempo l’augurio di ulteriori soddisfazioni nella sua carriera atletica.

La cerimonia si è conclusa con un momento informale di fotografie di rito insieme alla medaglia d’oro e con la consegna, da parte del sindaco, del gagliardetto ufficiale della città di Vicenza come segno di riconoscimento istituzionale.