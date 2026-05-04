Bassano – Rubano aspirapolvere per oltre 6mila euro al centro commerciale: denunciata coppia straniera

Dieci aspirapolvere di alta gamma rubati in pieno giorno da un negozio all’interno del centro commerciale di Bassano del Grappa. È il bilancio di un furto avvenuto il 19 marzo scorso e ora risolto dai carabinieri, che hanno denunciato due uomini ritenuti responsabili del colpo.

L’indagine è partita dalla segnalazione del responsabile del punto vendita, specializzato in elettronica, informatica e telefonia, che durante un controllo aveva notato la sparizione della merce per un valore complessivo superiore ai 6mila euro.

I militari della stazione di Bassano del Grappa hanno avviato un’attività investigativa articolata, basata sull’analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla raccolta di diverse testimonianze. Fondamentale anche lo scambio informativo tra reparti dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura di Vicenza.

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di due uomini di origine rumena, di 41 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia, denunciati in stato di libertà. È inoltre in corso l’identificazione di un terzo complice.

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero agito con un metodo collaudato: uno di loro distraeva l’addetto alla sicurezza, mentre gli altri si impossessavano della merce per poi allontanarsi rapidamente dal negozio.

Come previsto dalla normativa, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza: eventuali responsabilità saranno accertate in via definitiva solo con sentenza irrevocabile di condanna.