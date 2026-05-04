Veneto, vasto incendio al Parco Langer: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Rovigo – È stato necessario l’intervento prolungato dei Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio divampato nelle ore precedenti al Parco Langer. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse solo nelle prime ore del mattino, attorno alle 4.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nel contenimento delle fiamme e nello spegnimento dei numerosi focolai. Successivamente, le squadre hanno avviato le operazioni di bonifica dell’intera area, fondamentali per evitare eventuali riprese dell’incendio.

A supporto delle attività è intervenuta anche la Protezione Civile, con personale giunto anche da fuori provincia, che ha collaborato attivamente alle operazioni.

L’intervento si è protratto per tutta la notte, fino alla completa messa in sicurezza della zona. Restano da chiarire le cause del rogo.