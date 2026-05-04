CRONACAVENETO
4 Maggio 2026 - 9.41

Veneto, vasto incendio al Parco Langer: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Rovigo – È stato necessario l’intervento prolungato dei Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio divampato nelle ore precedenti al Parco Langer. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse solo nelle prime ore del mattino, attorno alle 4.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nel contenimento delle fiamme e nello spegnimento dei numerosi focolai. Successivamente, le squadre hanno avviato le operazioni di bonifica dell’intera area, fondamentali per evitare eventuali riprese dell’incendio.

A supporto delle attività è intervenuta anche la Protezione Civile, con personale giunto anche da fuori provincia, che ha collaborato attivamente alle operazioni.

L’intervento si è protratto per tutta la notte, fino alla completa messa in sicurezza della zona. Restano da chiarire le cause del rogo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, vasto incendio al Parco Langer: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte | TViWeb Veneto, vasto incendio al Parco Langer: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy