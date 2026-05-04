Sfiorata la tragedia nei cieli di New York: Boeing partito da Venezia urta camion e lampione durante l’atterraggio (VIDEO)

Attimi di grande tensione nei cieli sopra il New Jersey, dove un aereo di linea ha rischiato di provocare una tragedia durante la fase di atterraggio. L’episodio è avvenuto all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, nei pressi di New York, quando un Boeing 767-400 della compagnia United Airlines ha esteso prematuramente il carrello di atterraggio.

Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (FAA), il volo United Airlines 169, partito da Venice e diretto a Newark, durante l’avvicinamento ha urtato un lampione lungo la New Jersey Turnpike intorno alle 14 ora locale di domenica 3 maggio. Nella stessa fase, il velivolo ha colpito anche un camion che stava transitando sull’autostrada.

A bordo dell’aereo si trovavano 221 passeggeri e dieci membri dell’equipaggio. Nonostante l’impatto, il pilota è riuscito a portare a termine l’atterraggio senza ulteriori problemi e nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita.

Dai primi accertamenti è emerso che il carrello di atterraggio e la parte inferiore della fusoliera hanno colpito sia il lampione sia l’autoarticolato. Il lampione, a sua volta, è finito contro una Jeep, senza che siano stati resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte.

Il conducente del camion è stato trasportato in ospedale con ferite lievi ed è stato dimesso poco dopo. Anche la società proprietaria del mezzo ha confermato che l’autista ha riportato solo qualche taglio.

L’autorità portuale di New York e New Jersey ha parlato di danni “lievi” all’aereo e ha precisato che le operazioni aeroportuali sono riprese rapidamente dopo i controlli sulla pista per verificare la presenza di detriti. Il velivolo, entrato in servizio nel maggio 2002, è ora sottoposto a verifiche tecniche.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine da parte della FAA, mentre la compagnia aerea ha avviato un proprio accertamento interno. L’equipaggio è stato temporaneamente sospeso dal servizio come previsto dalle procedure. Anche Boeing, produttore dell’aereo, è stato contattato ma al momento non ha rilasciato dichiarazioni.