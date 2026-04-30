Tragico incidente in A1: bobine piombano da un camion e schiacciano l’auto. Muore ragazzo di 25 anni

Un viaggio di ritorno che si trasforma in tragedia. È morto nella notte tra il 29 e il 30 aprile Pietro Bellato, 25 anni, residente a Montegrotto Terme, rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 28 aprile lungo l’autostrada A1, tra le province di Arezzo e Siena.

Il giovane viaggiava in direzione nord insieme alla fidanzata, una 24enne, quando all’altezza della zona tra Monte San Savino e Valdichiana, nei pressi di Sinalunga, un camion che procedeva nella carreggiata opposta ha perso il proprio carico: pesanti bobine di carta che hanno invaso la corsia opposta travolgendo in pieno l’auto della coppia.

L’impatto è stato devastante. Le bobine hanno schiacciato completamente il veicolo, intrappolando i due giovani all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco di Montepulciano hanno lavorato a lungo per liberarli dalle lamiere, consegnandoli poi alle cure del personale sanitario. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Siena.

Fin da subito le condizioni di Pietro sono apparse gravissime. Ricoverato in terapia intensiva, ha lottato per due giorni, ma le lesioni da schiacciamento si sono rivelate troppo gravi. Il suo cuore ha cessato di battere nella notte. La fidanzata, rimasta seriamente ferita, non sarebbe in pericolo di vita ma dovrà affrontare un lungo percorso di recupero.

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale. Il conducente del camion, un uomo di circa cinquant’anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale colposo.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Montegrotto Terme, dove Pietro era conosciuto e stimato. Il sindaco Riccardo Mortandello ha espresso il cordoglio dell’intera città: «È con profondo dolore che apprendo della scomparsa di Pietro Bellato, strappato alla vita in un tragico incidente. Ha combattuto con tutte le sue forze per due giorni, ma le ferite si sono rivelate fatali. Un destino che non avremmo mai voluto immaginare per un ragazzo così giovane».

Parole di vicinanza anche per la famiglia e per la fidanzata, «chiamata ora ad affrontare una lunga strada verso la guarigione». Un lutto che segna profondamente l’intera comunità: «Montegrotto Terme piange uno dei suoi figli», ha concluso il primo cittadino.

Un dramma che riaccende i riflettori sulla sicurezza del trasporto su strada e sulle conseguenze, spesso imprevedibili, di incidenti che in pochi istanti possono cambiare per sempre più vite.