Veneto – Camion urta un sottopasso: strada chiusa e circolazione interrotta



Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte in via Amendola, all’altezza del sottopasso Marabin, a seguito dell’impatto di un mezzo pesante contro la struttura del ponte. L’urto ha richiesto l’immediata messa in sicurezza dell’area e l’attivazione dei controlli tecnici sulla stabilità dell’infrastruttura.

Sul posto sono intervenuti, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, anche il Funzionario di Guardia, i Carabinieri, la Polizia Locale e i tecnici delle Ferrovie dello Stato per le verifiche necessarie.

Al momento, la circolazione ferroviaria sovrastante è stata regolarmente riattivata, mentre la viabilità stradale nel sottopasso resta chiusa in entrambi i sensi per consentire il proseguimento delle operazioni e ulteriori accertamenti.

Le attività di messa in sicurezza e verifica sono ancora in corso.