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30 Aprile 2026 - 10.53

Veneto – Camion urta un sottopasso: strada chiusa e circolazione interrotta

REDAZIONE
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Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte in via Amendola, all’altezza del sottopasso Marabin, a seguito dell’impatto di un mezzo pesante contro la struttura del ponte. L’urto ha richiesto l’immediata messa in sicurezza dell’area e l’attivazione dei controlli tecnici sulla stabilità dell’infrastruttura.
Sul posto sono intervenuti, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, anche il Funzionario di Guardia, i Carabinieri, la Polizia Locale e i tecnici delle Ferrovie dello Stato per le verifiche necessarie.
Al momento, la circolazione ferroviaria sovrastante è stata regolarmente riattivata, mentre la viabilità stradale nel sottopasso resta chiusa in entrambi i sensi per consentire il proseguimento delle operazioni e ulteriori accertamenti.
Le attività di messa in sicurezza e verifica sono ancora in corso.

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