Jesolo, scontro tra auto e moto: centauro ferito, interviene anche l’elisoccorso

Jesolo – Incidente stradale lungo la SP43, in via Adriatico, dove un’auto e una motocicletta si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra dopo l’impatto.

L’uomo, rimasto cosciente, è stato subito soccorso dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso per garantire un rapido trasporto in ospedale.

A seguito dello scontro, dalla moto si è verificata una fuoriuscita di benzina, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo. Le squadre sono impegnate nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, per evitare ulteriori rischi legati al carburante disperso.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, incaricate della gestione della viabilità e dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.