CRONACAVENETO
4 Maggio 2026 - 9.42

Jesolo, scontro tra auto e moto: centauro ferito, interviene anche l’elisoccorso

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Jesolo – Incidente stradale lungo la SP43, in via Adriatico, dove un’auto e una motocicletta si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra dopo l’impatto.

L’uomo, rimasto cosciente, è stato subito soccorso dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso per garantire un rapido trasporto in ospedale.

A seguito dello scontro, dalla moto si è verificata una fuoriuscita di benzina, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo. Le squadre sono impegnate nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, per evitare ulteriori rischi legati al carburante disperso.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, incaricate della gestione della viabilità e dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Jesolo, scontro tra auto e moto: centauro ferito, interviene anche l’elisoccorso | TViWeb Jesolo, scontro tra auto e moto: centauro ferito, interviene anche l’elisoccorso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy