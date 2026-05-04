Va a vedere la partita del figlio e trova la morte: tragedia in moto, moglie e un 16enne in fin di vita

Doveva essere una giornata di sport e famiglia, ma si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 60 anni, Roberto Bordin, residente a Montebelluna, ha perso la vita in un violento incidente tra due moto avvenuto nel primo pomeriggio lungo l’argine del Po, tra Adria e Porto Viro, in provincia di Rovigo.

L’uomo stava viaggiando insieme alla moglie, 55 anni, per raggiungere Ferrara e assistere alla partita del figlio. Per cause ancora in corso di accertamento, la loro moto si è scontrata con una seconda due ruote, una 125 condotta da un ragazzo di 16 anni del posto. L’impatto, avvenuto all’altezza di una strada laterale in località Mazzorno Sinistro, è stato devastante.

Il 60enne è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto sul colpo. Gravissime le condizioni della moglie, anche lei scaraventata a terra, così come quelle del giovane motociclista. Il 16enne è stato soccorso con l’elisoccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Anche la donna lotta tra la vita e la morte.

La notizia ha colpito profondamente la comunità. Il figlio della coppia, studente universitario e calciatore dell’Acli San Luca, stava aspettando i genitori al palazzetto per una partita di playoff di Terza categoria contro il Formignana. L’incontro è stato interrotto appena appresa la tragedia, tra lo sgomento generale.

Roberto Bordin era un professionista stimato nel settore commerciale, con oltre vent’anni di esperienza nelle spedizioni internazionali. Laureato in Economia e Commercio, negli ultimi anni ricopriva il ruolo di direttore commerciale in un’azienda di articoli sportivi. Chi lo conosceva lo descrive come una persona competente e appassionata, molto legata alla famiglia. La coppia, sposata dal 1999, condivideva anche la passione per i viaggi in moto.

Nel tardo pomeriggio di ieri un altro incidente ha coinvolto una moto lungo la Treviso Mare, all’altezza di Ca’ Felicita: un giovane del 1999, residente a Montebelluna, è rimasto ferito dopo uno scontro con un’auto ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

Sulla dinamica del tragico schianto indagano le forze dell’ordine.