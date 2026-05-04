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4 Maggio 2026 - 11.55

IL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA RILANCIA I CLASSICI CON UNA NUOVA DIREZIONE ARTISTICA

Elisa Santucci
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Dal 13 settembre al 18 ottobre il Teatro Olimpico di Vicenza torna ad ospitare il ciclo di spettacoli classici, confermando uno degli appuntamenti culturali più significativi del calendario cittadino. L’edizione di quest’anno segna una prima assoluta: la direzione artistica è affidata a Stivalaccio Teatro, realtà del territorio con una consolidata attività a livello nazionale.

Il nuovo corso del festival punta a intrecciare il repertorio classico con il tessuto culturale e sociale della città di Vicenza, proponendo un dialogo più diretto tra scena e comunità. Il filo conduttore dell’edizione è la riscoperta dei classici in una chiave di “alto valore politico”, attraverso l’uso di linguaggi teatrali differenti e contemporanei.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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