CRONACAVENETO
4 Maggio 2026 - 12.14

Veneto – Scontro tra auto e camion: 28enne ricoverato in gravi condizioni

REDAZIONE
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Mattinata di paura lungo la SS434 Transpolesana, dove un violento incidente stradale ha coinvolto un’auto e un camion in direzione nord, nel tratto compreso tra Carpi e Villa Bartolomea.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione in modo particolarmente violento. Nell’impatto, l’autovettura è uscita di strada terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un uomo di 28 anni residente nella provincia di Vicenza, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito serie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il ferito dalle lamiere e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Presenti anche i sanitari del 118, giunti con ambulanza ed elisoccorso.

Considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di emergenza, che ha trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità dello scontro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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