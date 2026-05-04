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4 Maggio 2026 - 10.56

Noventa Vicentina in festa per la 27ª Marcia Campagnola: sport, famiglie e volontari protagonisti

REDAZIONE
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Si è svolta nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, a Noventa Vicentina la 27ª edizione della “Marcia Campagnola”, appuntamento ormai storico del territorio che ha coinvolto anche il Comune di Lozzo Atestino per il tracciato più lungo. L’evento è stato organizzato dal Gruppo podistico Corri Noventa e si conferma una delle iniziative sportive e sociali più partecipate della zona.

Dietro la manifestazione, come ogni anno, la passione e la continuità garantite dai coniugi Dario Trevisan e Gemma Pistore, considerati il cuore organizzativo dell’iniziativa. Accanto a loro, circa sessanta volontari hanno assicurato lo svolgimento regolare della giornata, contribuendo a un’organizzazione definita impeccabile.

I numeri raccontano il successo dell’edizione 2026: 1.400 partecipanti provenienti da tutto il Veneto, 198 alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Fogazzaro” insieme ai genitori e ai bambini delle scuole dell’infanzia, 10 utenti della Fondazione Stefani Onlus con i loro accompagnatori, 32 gruppi podistici e circa 20 volontari della Protezione Civile, inclusi quelli di Lozzo Atestino. Il percorso è stato articolato su 4 tracciati con 5 punti ristoro.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, che ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione: «La Marcia Campagnola rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la nostra comunità. Non è solo sport, ma un momento di incontro, inclusione e valorizzazione del territorio. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori, ai volontari e a tutti i partecipanti che, con entusiasmo, hanno reso possibile anche questa straordinaria edizione».

Una giornata di sport, partecipazione e spirito di comunità che ha confermato ancora una volta il forte legame tra l’evento e il territorio.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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