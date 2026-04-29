Adunata Alpini: Valdagno riempie interamente la nave da 1.300 posti

La Sezione Alpini di Valdagno ha ufficialmente chiuso le prenotazioni per il pernottamento in nave durante la prossima adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Genova l’8, 9 e 10 maggio. L’accordo, definito negli uffici di Milano con Moby Lines, ha permesso di riservare un’intera nave da 1.300 posti, completamente esauriti. I partecipanti saranno ospitati in cabine da 2 e 4 posti con trattamento di mezza pensione, al costo di 202 euro a persona, comprensivo di cena il venerdì e il sabato sera e colazione il sabato e la domenica mattina. È inoltre confermata la disponibilità di parcheggio auto e pullman all’esterno della nave, situato di fronte all’imbarco nel porto di Genova e incluso nel prezzo complessivo.

L’iniziativa ha registrato adesioni da numerose sezioni ANA di tutta Italia, con partecipanti provenienti dall’Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Tra questi, circa 200 alpini provengono dalla sezione di Valdagno, insieme a numerosi iscritti delle sezioni di Vicenza, Bassano, Asiago e Marostica. Si tratta di una soluzione organizzativa nata per far fronte alla limitata disponibilità ricettiva di Genova e delle aree limitrofe, dove le strutture alberghiere risultano saturate o distanti anche oltre 40 chilometri dal capoluogo ligure.

Grande soddisfazione da parte del presidente sezionale, che ha dichiarato:

“È stato un lavoro impegnativo, ma di grande valore per la nostra sezione. Ringrazio i miei collaboratori Giuseppe, Giannino, Elisa, Loredana, Marco, Martino e l’azienda Metagraphica. Siamo riusciti in un’impresa importante che consente a moltissimi Alpini italiani di partecipare all’adunata senza difficoltà. Siamo molto felici del risultato.”

La Sezione sta inoltre valutando l’organizzazione di due pullman per i propri soci per la giornata di venerdì e di un pullman dedicato alla sola giornata di domenica, per ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione partendo dalla Vallata.