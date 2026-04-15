Valdagno, CSS Villa Serena: al via un progetto per la presa in carico dei caregiver famigliari

CSS Villa Serena, Comuni, Ulss 8 e Veneto Lavoro insieme per “prendersi cura di chi si prende cura”. È stato presentato questa mattina nella sala consigliare del Centro Servizi Sociali Villa Serena a Valdagno un innovativo progetto sperimentale di presa in carico dei carigiver famigliari. L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire loro tutela e supporto sociale, offrendo servizi mirati in particolare per l’inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso un percorso personalizzato che includa il bilancio delle competenze, nonché una valutazione dello stato psicofisico.

A illustrare il progetto sono stati i rappresentanti di tutti gli enti aderenti al protocollo: CSS Villa Serena, con la presidente Maria Trentin e la direttrice Silvia De Rizzo; i Comuni di Valdagno, Trissino, Recoaro Terme, Brogliano e Castelgomberto; Veneto Lavoro, con la presenza del direttore Dott. Tiziano Barone e della Dirigente Dott.ssa Lisa Lora; l’Azienda ULSS 8 Berica, con il Direttore ai Servizi sociali, Dott. Achille Di Falco.

Nel contesto socio-sanitario attuale, il ruolo del caregiver familiare è sempre più centrale e delicato. Si tratta di persone che, spesso senza formazione specifica, si prendono cura quotidianamente di un familiare in condizione di fragilità al domicilio. Questa figura, pur essendo una risorsa fondamentale per il sistema di welfare, è spesso invisibile e poco sostenuta.

Sin dal 2022 Villa Serena sostiene l’impegno verso i caregiver familiari con l’organizzazione di progetti formativi dedicati. Ora con questo protocollo d’intesa si intende avviare un progetto sperimentale di presa in carico facilitata e privilegiata dei caregiver familiari. Il progetto si rivolge in particolare a coloro che, dopo aver svolto per anni questo ruolo, si trovano a non ricoprire più questa funzione e desiderano rientrare nel mondo del lavoro, spesso dopo un lungo periodo di assenza. È proprio in questo momento di transizione che emerge il bisogno di essere accompagnati, riconosciuti e sostenuti, affinché l’esperienza di cura non si traduca in esclusione sociale o lavorativa.

Il progetto intende anche consolidare le azioni di collaborazione tra Enti pubblici e territoriali, promuovendo una visione integrata del prendersi cura: non solo della persona fragile, ma anche di chi ha accudito ogni giorno con dedizione e, spesso, in solitudine.

Attraverso questa iniziativa ci si propone quindi di garantire sostegno concreto, prevenire situazioni di fragilità economica e favorire percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tra le azioni, particolare rilievo assumono l’attivazione di percorsi personalizzati di accompagnamento, che includono orientamento, formazione e valorizzazione delle competenze maturate nell’attività di cura e l’avvio di équipe multidisciplinari per una presa in carico integrata e la promozione di percorsi formativi specifici collegati alle politiche attive del lavoro.

Il progetto intende promuovere anche azioni di supporto sociale e relazionale, come servizi di orientamento, iniziative di sollievo e percorsi di inclusione, oltre a campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità e al mondo del lavoro.