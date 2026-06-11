Una valvola del cuore riparata e una sostituita in un solo intervento

Con una seduta operatoria durata meno di due ore, l’équipe cardiologica di Mirano (Venezia) ha compiuto sul cuore di un paziente un intervento a due valvole, primo nel suo genere in Italia, realizzato senza l’utilizzo di mezzo di contrasto.

Il paziente, 82 anni, residente nel territorio dell’Ulss 3 Serenissima, era affetto da un’insufficienza tricuspidalica torrenziale.Su questo paziente non risultavano praticabili le terapie chirurgiche tradizionali, ossia la riparazione della valvola in cardiochirurgia percutanea. Così, con il parere di emodinamisti e cardiochirurghi, si è optato per l’intervento innovativo, la sostituzione della valvola per via percutanea. Praticato un foro di pochi millimetri in una vena all’altezza dell’inguine, con sottili cateteri fino al cuore è stata raggiunta la valvola tricuspide, il cui diametro è superiore ai 5 centimetri, che è stata sostituita con una nuova”.

Ma nella stessa seduta operatoria l’équipe del dottor Saccà ha proceduto anche alla riparazione di un’altra delle valvole interne: “Risultava necessario intervenire sulla valvola mitrale – spiega – virata nell’ultimo mese a una grave insufficienza, ed abbiamo quindi proceduto a una riparazione percutanea ‘edge to edge’, cioè con la sutura diretta dei due lembi mitralici, per ridurne l’eccessiva apertura e garantirne il corretto funzionamento”.

L’équipe di Emodinamica di Mirano ogni anno gestisce oltre 3.000 ricoveri, effettua 2.000 interventi di cardiologia interventistica ed elettrofisiologia, oltre agli esami di diagnostica invasiva e oltre alle 26mila prestazioni ambulatoriali. L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Saccà nelle sale dell’Ospedale di Mestre, con stand by della Cardiochirurgia dell’Angelo diretta da Domenico Mangino, e con la collaborazione preoperatoria del direttore della Radiologia di Mirano, Giuseppe Tropeano. ANSA VENETO