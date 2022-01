PADOVA – Pericolo all’Interporto: valvola fuori uso, intervengono i pompieri

Mercoledì sera alle 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’interporto di Padova per l’attivazione di una valvola di sicurezza di una ferro cisterna carica di GNL (Gas Naturale Liquefatto) entrata in funzione per una sovrapressione dovuta ad un probabile surriscaldamento. I pompieri intervenuti con due squadre, coadiuvate dal comandante di Padova Cristiano Cusin, hanno fatto spostare a titolo cautelativo la ferro cisterna in un binario isolato procedendo allo scarico di parte della pressione in eccesso. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00 con il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.