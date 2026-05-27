Veneto – Ciclista muore dopo l’impatto con un’auto sulla statale della Cisa

Incidente mortale nella mattinata di mercoledì 27 maggio lungo la SS62 “della Cisa”, nel territorio comunale di Villafranca di Verona. A perdere la vita è stato un ciclista, rimasto coinvolto in uno scontro con un’autovettura nella frazione di Pizzoletta.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 nel tratto di via Piave attraversato dalla statale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Villafranca, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, Anas ha disposto la chiusura temporanea del tratto compreso tra il chilometro 202,900 e il chilometro 204,700 della SS62, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. La circolazione è stata ripristinata nel corso della tarda mattinata.