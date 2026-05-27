Veneto – Dramma vicino al canale: recuperato dai sommozzatori il corpo di un uomo scomparso

VAZZOLA (TV) – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’anziano di 84 anni scomparso nel pomeriggio di oggi a Vazzola, nel Coneglianese. Intorno alle 17:30, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato il corpo privo di vita dell’uomo.

L’allarme era scattato nelle ore precedenti, quando dell’anziano si erano perse le tracce. Secondo le prime ricostruzioni, l’84enne si trovava nei pressi di un canale della zona per svolgere alcuni lavori quando, per cause ancora da accertare, è svanito nel nulla.

La dinamica del ritrovamento

A far temere il peggio è stato il primo ritrovamento dei suoi attrezzi da lavoro, rimasti abbandonati lungo la sponda del corso d’acqua. Le ricerche si sono concentrate immediatamente in quel punto e i sommozzatori, perlustrando il fondale e la corrente, hanno individuato il corpo poco più a valle, rimasto impigliato tra alcuni rami. Una volta riportato a riva, il medico del personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La macchina dei soccorsi

Per coordinare le ricerche e battere l’area nel minor tempo possibile, è stato dispiegato un massiccio schieramento di forze dei Vigili del Fuoco. Oltre al nucleo dei sommozzatori, hanno operato sul campo:

Due unità cinofile provenienti dai comandi di Verona e Vicenza.

provenienti dai comandi di Verona e Vicenza. Il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che ha sorvolato l’area con i droni per la ricognizione dall’alto.

(Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che ha sorvolato l’area con i droni per la ricognizione dall’alto. Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Sul posto sono intervenute anche le autorità locali per i rilievi di rito e per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.