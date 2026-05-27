Promette il rilascio facile della patente su una nota piattaforma social: denunciata



SCHIO, 27 MAGGIO – Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati informatici e alle truffe sul web da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio. Nel pomeriggio del 22 maggio scorso i militari della Stazione Carabinieri hanno denunciata una donna di 53 anni, originaria della provincia di Pavia, ritenuta responsabile del reato di truffa.

I fatti risalgono allo scorso 11 marzo, quando la vittima, una 35enne residente a Schio, è incappata

in un annuncio ingannevole sulla nota piattaforma social. Il profilo della truffatrice prometteva una

scorciatoia decisamente allettante: il rilascio della patente di guida in tempi rapidissimi e senza

troppe complicazioni burocratiche.

Attratta dalla falsa proposta, la vittima ha avviato una trattativa online, durante la quale le è stato

richiesto il pagamento di una somma di denaro per avviare la pratica. La 35enne ha così effettuato

diverse ricariche su una carta prepagata, per un importo complessivo di 500 euro. Una volta incassato il

denaro, la sedicente intermediaria ha immediatamente interrotto ogni contatto, cancellando le

proprie tracce e rendendosi irreperibile. La denuncia presentata dalla vittima ha fatto scattare le indagini dei Carabinieri di Schio. Attraverso l’analisi dei flussi finanziari e degli account social utilizzati per il raggiro, i militari sono riusciti a risalire alla reale identità della donna pavese, nei cui confronti sono stati raccolti concordanti e univoci elementi di reità.