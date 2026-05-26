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26 Maggio 2026 - 15.03

Arzignano festeggia il 17enne Kevin Bordin: trionfo nel Campionato Italiano Moto d’Acqua

P.U.
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Grande risultato sportivo per il giovane talento vicentino Kevin Bordin. Il 17enne residente ad Arzignano ha conquistato il gradino più alto del podio nella tappa di Rimini del Campionato Italiano Moto d’Acqua della FIM, la Federazione Italiana Motonautica.

Il pilota arzignanese ha gareggiato nella categoria Runabout F4 Novice con i colori dell’Aquabike Racing Team di San Marino, imponendosi nello scorso weekend nelle acque romagnole davanti a una concorrenza particolarmente competitiva.

Una vittoria importante che conferma la crescita tecnica del giovane atleta a livello nazionale e che rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il territorio vicentino. Con una prestazione di alto livello, Kevin Bordin ha saputo dominare la gara, centrando un successo che lo proietta tra i prospetti più interessanti della disciplina.

Il trionfo di Rimini segna così un altro passo avanti nel percorso sportivo del 17enne, protagonista di una stagione che si sta rivelando ricca di soddisfazioni.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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