BASSANOCRONACA
27 Maggio 2026 - 13.12

Sfila il portafoglio a un commerciante: denunciato dai Carabinieri

Nicoletta Ugolini
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BASSANO, 27 MAGGIO – Nella tarda serata dell’8 maggio scorso, un commerciante di Bassano del Grappa, 50enne cittadino pakistano residente in città, dopo essere uscito dal proprio locale di via Roma, giunto in prossimità di
Piazzetta dell’Angelo, per riprendere la sua auto, è stato avvicinato da tre cittadini nord-africani.
Uno di questi, senza un apparente motivo, lo ha abbracciato e gli ha sfilato il portafoglio dalla
tasca, con all’interno la somma di 750 euro, incasso delle ultime giornate di lavoro del suo locale,
nonché alcuni documenti personali e carte di credito. Il cittadino pakistano, tuttavia, si è accorto
dell’ammanco solo successivamente, una volta fatto rientro a casa. Il commerciante, in sede di presentazione di denuncia, ha fornito una dettagliata descrizione dell’uomo che lo aveva avvicinato, che è stato immediatamente identificato dai Carabinieri: un cittadino marocchino di 39anni, residente in città già gravato da numerosi precedenti penali e noto all’Arma dei Carabinieri.

Nello specifico, l’uomo è stato poi riconosciuto dai militari anche in base alla descrizione dell’abbigliamento che aveva indosso durante il furto, in quanto, fino a qualche minuto prima della commissione del reato, l’uomo era stato presente all’interno della caserma dell’Arma di via S.G. Emiliani nell’ambito di altro furto commesso dallo stesso nel pomeriggio dello stesso giorno.
L’uomo è stato quindi denunciato.

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