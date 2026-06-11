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11 Giugno 2026 - 17.57

Montecchio – Scontro in rotatoria: auto ribaltata, una donna ferita

G. B.
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MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, alle ore 11:30, alla rotatoria tra viale Trieste e via Nogara, con il coinvolgimento di due autovetture e il successivo ribaltamento di uno dei mezzi.

Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Yaris condotta da P.L., classe 1942, residente in Montecchio Maggiore, mentre percorreva viale Trieste in direzione Vicenza, è entrata in collisione con una Chevrolet Matiz guidata da S.M., classe 1959, residente ad Arzignano, che proveniva da via Nogara.

A seguito dell’urto, la Chevrolet Matiz si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno provveduto a prestare le prime cure alla conducente del veicolo ribaltato, successivamente trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Arzignano in codice giallo.

Rilievi e gestione della viabilità sono stati affidati alle forze dell’ordine, intervenute per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la circolazione nell’area interessata.

Fonte foto: Polizia Locale Montecchio

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