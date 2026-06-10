Sabato la 5° edizione della marcia “Il Sorriso di Angela sotto le Stelle”

ARZIGNANO, 10 GIUGNO – L’Associazione Il Sorriso di Angela è lieta di presentare l’edizione 2026 della Marcia “Il Sorriso di Angela sotto le Stelle”, una manifestazione benefica che unisce sport, amicizia, musica e solidarietà nel ricordo di Angela Vignaga.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno 2026, con partenza libera dalle ore 19.00 dalla suggestiva Rocca di Castello di Arzignano, che sarà anche il punto di arrivo della manifestazione.

La marcia nasce con l’obiettivo di ricordare Angela Vignaga e di portare avanti la missione dell’associazione: trasformare il dolore in aiuto concreto, sostenendo iniziative capaci di restituire sorrisi a bambini, famiglie e persone in difficoltà. Fin dalla sua fondazione, l’associazione ha promosso attività di pet therapy, sostenuto famiglie del territorio, finanziato progetti sociali e collaborato con numerose realtà benefiche locali.

Una camminata aperta a tutti

La manifestazione è una passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti: famiglie, bambini, gruppi di amici, sportivi e semplici amanti della natura.

Per questa edizione saranno disponibili due percorsi:

3 km, adatto anche a famiglie con bambini e passeggini;

– 8 km, immerso tra i suggestivi paesaggi e i sentieri delle colline di Arzignano.

Lungo entrambi i percorsi saranno presenti punti ristoro per accogliere e ristorare i partecipanti.

Una serata di festa sotto le stelle

La Marcia Il Sorriso di Angela non è soltanto una camminata, ma una vera festa della comunità. Per tutta la serata la Rocca di Castello sarà animata da musica e momenti di intrattenimento, mentre lungo il percorso non mancheranno occasioni di convivialità e allegria.

Al termine della manifestazione tutti i partecipanti potranno ritrovarsi presso la Rocca per il tradizionale Pasta Party finale, accompagnato da musica e dall’atmosfera unica di una serata estiva trascorsa insieme.

Un progetto concreto per il territorio

Il cuore della manifestazione resta però la beneficenza. L’intero ricavato dell’edizione 2026 sarà destinato alla realizzazione di un nuovoparco giochi presso la RSA Villa Santa Rita di Marana di Crespadoro. “Si tratta di un progetto che l’Associazione Il Sorriso di Angela ha scelto di sostenere per offrire uno spazio di incontro, serenità e condivisione agli ospiti della struttura, alle loro famiglie e a tutti coloro che frequentano la RSA – commenta l’instancabile Presidente dell’associazione Diego Vignaga -l’obiettivo è creare un luogo capace di favorire momenti di relazione tra generazioni diverse, regalando ai bambini uno spazio sicuro dove giocare e agli anziani un ambiente ancora più accogliente e vivo”. “Partecipare alla marcia significa quindi – conclude il papà di Angela – non soltanto trascorrere una piacevole serata all’aria aperta, ma contribuire concretamente alla realizzazione di un’opera che rimarrà nel tempo a beneficio dell’intera comunità. Ogni iscrizione, ogni passo e ogni sorriso contribuiranno a trasformare questo progetto in realtà”.

Informazioni

Marcia “Il Sorriso di Angela sotto le Stelle”

Sabato 13 giugno 2026 – Rocca di Castello – Arzignano

Partenza libera dalle ore 19.00

Percorsi di 3 km e 8 km

Ristori lungo il percorso e Dinner Party finale compreso nell’iscrizione

Musica e intrattenimento per tutta la serata

Contatti

Diego Vignaga – Presidente Associazione Il Sorriso di Angela

320 4959377 – info@ilsorrisodiangela.it