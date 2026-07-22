Con HoopFest tre giorni di basket, inclusione e musica organizzati dai giovani del territorio

Valdagno – Dal 24 al 26 luglio il parcheggio Marzotto ospiterà HoopFest, la manifestazione dedicata al “basket 3×3” che torna a Valdagno per il secondo anno consecutivo. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione complessiva, è ideata e organizzata da un gruppo di undici ragazzi tra i 20 e i 25 anni, che con entusiasmo e spirito di iniziativa hanno saputo trasformare una passione in un evento capace di coinvolgere centinaia di persone. Un impegno che rappresenta un esempio concreto di protagonismo giovanile e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

Nel corso delle tre giornate, con attività dal pomeriggio alla sera, saranno circa 150 gli atleti che si sfideranno sui campi allestiti nel parcheggio Marzotto. Si partirà venerdì 24 luglio con il torneo Under dedicato ai ragazzi dai 15 ai 19 anni, mentre sabato 25 luglio sarà la volta del torneo Senior. La giornata conclusiva, domenica 26 luglio, sarà invece interamente dedicata al Baskin, disciplina che promuove l’inclusione attraverso uno sport capace di coinvolgere insieme persone con e senza disabilità. Accanto alle competizioni sportive, HoopFest offrirà ogni sera momenti di intrattenimento con musica dal vivo, dj set, stand gastronomici e spazi di aggregazione. L’evento mantiene inoltre una forte vocazione solidale: una parte del ricavato sarà infatti devoluta in beneficenza.

«HoopFest nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del basket e di promuovere lo sport inclusivo attraverso una giornata interamente dedicata al baskin – sottolineano i promotori – Dietro alla realizzazione dell’evento c’è la grande energia dei una sessantina di volontari, tutti nostri coetanei, che hanno scelto di darci una mano a far sì che l’evento sia davvero un momento di sport, incontro e festa per i giovani ma anche per la comunità».

«È sempre bello vedere ragazzi e ragazze che si mettono in gioco nell’organizzazione di eventi che nascono dalle loro passioni – sottolinea la vicesindaco Alessandra Finato –. Come Amministrazione siamo orgogliosi di loro e di tutti i giovani volontari che li affiancheranno, e siamo felici di essere al loro fianco e di sostenerli in un cammino che, siamo sicuri, potrà crescere di anno in anno. Anche questo vuol dire partecipare e dare un contributo alla vita della propria comunità».

Ad arricchire un fine settimana all’insegna dello sport, sabato 25 luglio il centro storico ospiterà anche l’arrivo della Trans d’Havet, una delle più spettacolari gare di trail running del Veneto. Dalle ore 9 inizieranno ad arrivare i primi atleti della Ultra 80K, seguiti nel corso della giornata dai partecipanti della Montefalcone Half Marathon e della Recoaro Marathon. Centinaia di runner taglieranno il traguardo nel cuore della città dopo aver affrontato i sentieri delle Piccole Dolomiti, regalando al centro storico una giornata ricca di emozioni, partecipazione e grande sport.