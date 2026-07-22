Centri estivi ai Musei civici di Vicenza e al Museo del gioiello

“Art & Archaeology at the museum” è il centro estivo bilingue dedicato ai ragazzi della scuola primaria, in programma dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre 2026 nei Musei civici di Vicenza e al Museo del Gioiello.Ogni mattina, dalle 8 alle 13, con ritrovo al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, i partecipanti saranno accompagnati da storici dell’arte e archeologi attraverso visite, giochi e laboratori anche al Museo civico di Palazzo Chiericati, alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo del Gioiello. Il percorso sarà dedicato all’arte e all’archeologia, con un focus sugli antichi Romani e sull’arte del mosaico; inoltre si esploreranno i gioielli legati all’antichità e al mondo del mosaico.



«A fine estate i musei si trasformeranno in luoghi di scoperta e divertimento – conferma l’assessore alla cultura Ilaria Fantin -. Abbiamo deciso di proporre i centri estivi nei musei da fine agosto ai primi di settembre perché si tratta del periodo in cui spesso i genitori non trovano disponibilità. Pertanto la proposta si può rivelare un aiuto alle famiglie che avranno modo di offrire ai loro figli l’opportunità di divertirsi e di imparare».Durante la settimana i bambini realizzeranno un Travel Journal personale, un taccuino di viaggio in inglese, completando schede didattiche bilingui e imparando nuove parole e curiosità attraverso attività ludico-esperienziali. Un’esperienza educativa coinvolgente che unisce cultura, creatività e lingua inglese in modo naturale e divertente.Grande protagonista dei centri estivi sarà il mosaico romano di piazza Biade, attualmente in restauro grazie alla sponsorizzazione tecnica di Rigoni di Asiago in collaborazione con Fondaco Italia. L’azienda offrirà anche dolci merende per i ragazzi.Al Museo del Gioiello i bambini potranno ritrovare affascinanti esempi di mosaico in miniatura. Nelle sale, infatti, scopriranno alcuni gioielli realizzati con la sorprendente tecnica del micromosaico, che trasforma minuscole tessere di vetro in preziosi oggetti da indossare.I centri estivi sono dedicati ai bambini della scuola primaria, si svolgeranno in tutte le sedi dei Musei Civici e al Museo del Gioiello, e avranno un costo di 75 euro a settimana. Info e prenotazioni: +39 392 4594788 centriestivi@scatolacultura.it



Prosegue l’assessore Fantin: «La didattica nei musei è risultata molto apprezzata durante l’anno scolastico appena concluso, anche grazie al grande fattore attrattivo del nuovo laboratorio educativo di Palazzo Chiericati: si sono infatti registrate presenze in salita durante tutto l’arco dell’anno scolastico 2025-26, in controtendenza con il calo generale delle presenze delle scuole nei musei verificatosi negli ultimi anni».Nell’ultimo anno scolastico 5.909 bambini e ragazzi dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado hanno usufruito dei servizi didattici dei Musei civici di Vicenza con un afflusso maggiore – nell’ordine – nei mesi di aprile (1969), di maggio (1202) e di marzo (708). Prendendo in considerazione il mese di aprile, si sono recati nei musei civici studenti della città per il 12,3% e della provincia per il 23,2%, dal territorio regionale per il 54,9% e da fuori regione per il 9.8%.Tra le sedi prescelte svetta il Teatro Olimpico con il 42,9%. I programmi proposti hanno coinvolto soprattutto le secondarie di primo grado (70,7%).