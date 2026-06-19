Dodici nuovi portatili per gli alunni della scuola primaria Boscardin

Il 21 maggio scorso il Sindaco Bruno Beltrame ha consegnato 12 notebook destinati alla formazione digitale degli alunni della Scuola Primaria “Santa Maria Bertilla Boscardin”. La dotazione informatica è prevista dalla convenzione sottoscritta di recente dal Comune di Brendola e l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Muttoni”, di durata quinquennale con scadenza nel maggio 2031.

La convenzione prevede che sia il Comune a sostenere, oltre ai costi per l’acquisto del materiale informatico, anche le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la fornitura delle licenze dei relativi software.

I nuovi computer portatili andranno a sostituire i vecchi dispositivi finora utilizzati dagli alunni, che potranno operare in un ambiente di sicurezza informatica grazie all’installazione di sistemi operativi più recenti e rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa.

“Dal 2019 – spiega il Sindaco Bruno Beltrame- l’Amministrazione comunale assicura alle scuole la dotazione informatica in favore degli alunni. Un sostegno concreto che determina la qualità dell’offerta formativa con strumenti adeguati alle sfide educative di oggi. Tra scuola e Comune – sottolinea- c’è una grande collaborazione e per questo ringrazio la dirigente scolastica Daniela Pozza e gli insegnanti che hanno a cuore la crescita dei nostri ragazzi”.

Nel rinnovo dell’attrezzatura informatica si è agito in accordo con l’Istituto comprensivo per scegliere una tipologia dei dispositivi e relativi software di gestione, rispondenti alle esigenze formative degli alunni. Inoltre l’utilizzo dei nuovi portatili, non sarà limitato alla sola aula di informatica.

“Si esprime gratitudine al Sindaco e all’Amministrazione comunale – afferma la dirigente scolastica Prof.ssa Daniela Pozza -per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso il mondo della Scuola. L’iniziativa rappresenta un concreto investimento nella qualità dell’Offerta Formativa e nell’innovazione degli ambienti di apprendimento, offrendo agli alunni e ai docenti strumenti sempre più adeguati alle esigenze della didattica contemporanea.”

La fornitura dei nuovi notebook rientra nel contesto del Piano Nazionale Scuola Digitale, che valorizza l’intesa tra enti locali e istituzioni scolastiche per favorire l’innovazione del sistema didattico e cogliere le opportunità dell’educazione informatica.