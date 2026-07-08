A Brendola una sede dell’Università degli Adulti

BRENDOLA, 8 LUGLIO 2026 – La Sala Consiliare del Municipio ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione del progetto culturale di Univia, l’Università per Adulti e Anziani del vicentino, per l’anno accademico 2026-2027. Il programma di formazione proposto per Brendola, ha l’obiettivo di stimolare la mente, far crescere la curiosità e sviluppare l’interesse alla vita sociale.

All’incontro, che ha visto la presenza di un’ottantina di persone, sono intervenuti l’assessore alle Politiche per la terza età, Gloria Dal Ferro, la coordinatrice dei corsi, professoressa Maria Vittoria Nodari e il professor Elis Rossi, docente di Univia.

“L’Università degli Adulti – ha affermato l’assessore Gloria Dal Ferro – non è soltanto un luogo dove si acquisiscono nuove conoscenze, ma è soprattutto uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita personale, dove coltivare interessi e passioni. Sono aspetti che hanno un valore sociale enorme e che rappresentano uno degli obiettivi fondamentali delle politiche rivolte alla persona”. L’assessore ha inoltre aggiunto: “L’Università è un’opportunità preziosa per apprezzare la scoperta e il piacere dello stare insieme, ma soprattutto perché imparare non ha età”.

I corsi, proposti dall’Università, si svolgeranno al venerdì mattina, da ottobre 2026 a maggio 2027, presso il Centro di Pubblica Utilità di Vò di Brendola.

Il piano di studi comprende diverse aree di approfondimento: dalle scienze antropologiche alle scienze sociali, all’aggiornamento scientifico, agli ambiti storico-letterari-artistici. In particolare i corsi affronteranno temi di letteratura, arte, psicologia, salute e benessere, ripercorrendo i tratti importanti della cultura, in modo aggiornato e critico.

Le iscrizioni sono aperte dalla metà di settembre, presso la Biblioteca Comunale. Ai corsisti è richiesta una quota di 80 euro per l’intero anno accademico, secondo la tariffa fissata a livello provinciale. Al termine dei corsi verrà rilasciata una certificazione a chi ha frequentato con costanza.

“L’avvio del progetto – ha sottolineato l’Assessore Dal Ferro – è subordinato al raggiungimento di circa settanta iscritti. L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che l’iniziativa sia accolta positivamente da un numero molto più ampio di persone. L’Università degli adulti – conclude – è una scuola che offre un progetto culturale vero e proprio, tale da far divenire ogni sede un polo culturale nel territorio”.