SP 33 “Montorsina”: chiusura temporanea giovedì 30 luglio per la prova di carico del nuovo ponte sulla Roggia Arzignano

Vicenza, 23 luglio 2026 – Vi.abilità Srl informa che giovedì 30 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, la Strada Provinciale 33 “Montorsina” sarà temporaneamente chiusa al traffico in prossimità del nuovo ponte sulla Roggia Arzignano, al confine tra i Comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore.

La sospensione della circolazione è necessaria per consentire l’esecuzione della prova di carico finale del nuovo ponte, verifica tecnica indispensabile per accertare il corretto comportamento strutturale prima della sua apertura definitiva.

Nella giornata successiva sarà effettuato il sopralluogo tecnico per la presa in carico parziale dell’opera e, a seguito dell’esito positivo della prova di carico, verrà ripristinato il traffico a doppio senso di marcia, sostituendo l’attuale regolazione a senso unico alternato con impianto semaforico.

L’intervento è eseguito da Vi.Abilità Srl e ha un valore complessivo di 465.000 euro, interamente finanziato dalla Provincia di Vicenza.

Il nuovo ponte è largo 11,63 metri, ospita due corsie di marcia, le banchine laterali e un percorso ciclopedonale.L’impalcato prefabbricato è sostenuto da due travi di appoggio, garantendo la capacità della roggia e il deflusso dell’acqua in caso di piena.

La sostituzione del ponte precedente, e la costruzione del nuovo, sono state eseguite garantendo la regolare viabilità, pur se a senso unico alternato, in modo da creare il minor disagio possibile.

«Questo intervento dimostra come la programmazione della Provincia guardi alla viabilità integrandola con la prevenzione idrogeologica – dichiara il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin –. Eliminare un collo di bottiglia idraulico significa mettere in sicurezza il territorio di fronte ai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi.»

«Siamo ormai alle fasi conclusive di un intervento importante per la sicurezza e la mobilità del territorio. – ha dichiarato il presidente di Vi.abilità Srl Ivan Storti – Ringraziamo i cittadini per la pazienza: il temporaneo disagio consentirà di restituire una nuova infrastruttura più efficiente, sicura e moderna.»

«Investire nella sicurezza delle nostre strade significa investire nella qualità della vita dei cittadini e nello sviluppo del territorio – commenta il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Sud-Ovest Francesco Enrico Gonzo – Con questo intervento restituiamo un’infrastruttura moderna, progettata secondo gli attuali standard di sicurezza e in grado di risolvere criticità che da tempo interessavano questo tratto di viabilità.»

La responsabile dei lavori per Vi.abilità Srl, Lisa Collareda, evidenzia che la prova di carico costituisce l’ultima verifica prevista prima della riapertura del ponte e rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena sicurezza dell’infrastruttura.

Nei successivi 60 giorni saranno completate alcune lavorazioni marginali che non comporteranno ulteriori limitazioni alla circolazione.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione dimostrata durante le fasi del cantiere e si invitano gli automobilisti a programmare i propri spostamenti tenendo conto della chiusura temporanea.

L’intervento nel dettaglio: il nuovo ponte

I lavori hanno previsto la demolizione del vecchio ponticello e la realizzazione di un nuovo ponte, progettato secondo gli attuali standard di sicurezza e funzionalità.

Il precedente manufatto, risalente ai primi decenni del Novecento e ampliato negli anni Ottanta, presentava un avanzato stato di degrado strutturale e costituiva un restringimento della sezione idraulica della Roggia Arzignano.

Il nuovo ponte, invece, largo complessivamente 11,63 metri, ospiterà due corsie di marcia, le banchine laterali e un percorso ciclopedonale di 2,50 metri sul lato sud, andando a migliorare la sicurezza della circolazione sia viaria che ciclabile.

Dal punto di vista costruttivo, l’opera è realizzata con un impalcato prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di 10 metri di luce, sostenuto da due travi di appoggio fondate su 48 micropali trivellati, soluzione che garantisce elevate prestazioni strutturali e durabilità nel tempo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti idraulici: il vecchio ponte riduceva la sezione utile della Roggia Arzignano da circa 9,5 metri quadrati a soli 2,3 metri quadrati, creando un significativo restringimento che, durante gli eventi di piena, determinava l’innalzamento del livello dell’acqua e potenziali criticità. Il nuovo attraversamento elimina questo collo di bottiglia, aumentando sensibilmente la capacità di deflusso e migliorando la sicurezza idraulica dell’area.

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