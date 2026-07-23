L.R. Vicenza, ecco il calendario della Serie B 2026/2027: debutto al Menti contro il Catanzaro, i derby con Verona e Padova

La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario della Serie BKT 2026/2027. Il L.R. Vicenza inizierà il nuovo campionato davanti al proprio pubblico: sabato 22 agosto i biancorossi affronteranno il Catanzaro allo stadio Romeo Menti nella prima giornata.

La squadra vicentina sarà poi impegnata nella prima trasferta stagionale sul campo dell’Avellino il 29 agosto, mentre la terza giornata vedrà il L.R. Vicenza viaggiare a Chiavari per affrontare la Virtus Entella.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione spiccano i derby veneti: il 19 settembre il Vicenza sarà ospite dell’Hellas Verona, mentre il 5 dicembre è in programma la sfida esterna contro il Padova. Il ritorno del derby con gli scaligeri è fissato al 20 marzo 2027 al Menti.

Il girone d’andata si chiuderà il 27 dicembre con la trasferta sul campo dell’Arezzo, mentre la stagione regolare terminerà il 14 maggio con la gara Mantova-L.R. Vicenza.

Le prime tre giornate della Serie B 2026/2027

Prima giornata – sabato 22 agosto 2026

Avellino-Arezzo

Benevento-Modena

Carrarese-Mantova

Cesena-Sampdoria

Empoli-Cremonese

Hellas Verona-Ascoli

L.R. Vicenza-Catanzaro

Palermo-Juve Stabia

Pisa-Padova

Südtirol-Virtus Entella

Seconda giornata – sabato 29 agosto 2026

Arezzo-Palermo

Ascoli-Carrarese

Avellino-L.R. Vicenza

Benevento-Südtirol

Cremonese-Modena

Mantova-Empoli

Padova-Hellas Verona

Pisa-Catanzaro

Sampdoria-Juve Stabia

Virtus Entella-Cesena

Terza giornata – sabato 5 settembre 2026

Ascoli-Benevento

Carrarese-Empoli

Cesena-Mantova

Cremonese-Padova

Hellas Verona-Arezzo

Juve Stabia-Pisa

Modena-Avellino

Palermo-Sampdoria

Südtirol-Catanzaro

Virtus Entella-L.R. Vicenza

Tutte le partite del L.R. Vicenza nella Serie B 2026/2027

Agosto

22/08 – L.R. Vicenza-Catanzaro

29/08 – Avellino-L.R. Vicenza

Settembre

05/09 – Virtus Entella-L.R. Vicenza

12/09 – L.R. Vicenza-Juve Stabia

19/09 – Hellas Verona-L.R. Vicenza

Ottobre

10/10 – L.R. Vicenza-Pisa

17/10 – Benevento-L.R. Vicenza

24/10 – Empoli-L.R. Vicenza

27/10 – L.R. Vicenza-Modena

31/10 – Palermo-L.R. Vicenza

Novembre

07/11 – L.R. Vicenza-Cremonese

21/11 – Ascoli-L.R. Vicenza

24/11 – L.R. Vicenza-Carrarese

28/11 – L.R. Vicenza-Cesena

Dicembre

05/12 – Padova-L.R. Vicenza

08/12 – L.R. Vicenza-Mantova

12/12 – Sampdoria-L.R. Vicenza

19/12 – L.R. Vicenza-Südtirol

27/12 – Arezzo-L.R. Vicenza

Gennaio

09/01 – L.R. Vicenza-Virtus Entella

16/01 – Cremonese-L.R. Vicenza

23/01 – L.R. Vicenza-Ascoli

30/01 – Carrarese-L.R. Vicenza

Febbraio

06/02 – L.R. Vicenza-Palermo

13/02 – L.R. Vicenza-Padova

20/02 – Cesena-L.R. Vicenza

27/02 – L.R. Vicenza-Avellino

Marzo

02/03 – Südtirol-L.R. Vicenza

06/03 – Pisa-L.R. Vicenza

13/03 – L.R. Vicenza-Arezzo

20/03 – L.R. Vicenza-Hellas Verona

Aprile

03/04 – Catanzaro-L.R. Vicenza

10/04 – L.R. Vicenza-Benevento

17/04 – Modena-L.R. Vicenza

24/04 – L.R. Vicenza-Empoli

Maggio

01/05 – Juve Stabia-L.R. Vicenza

08/05 – L.R. Vicenza-Sampdoria

14/05 – Mantova-L.R. Vicenza