L.R. Vicenza, ecco il calendario della Serie B 2026/2027: debutto al Menti contro il Catanzaro, i derby con Verona e Padova
La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario della Serie BKT 2026/2027. Il L.R. Vicenza inizierà il nuovo campionato davanti al proprio pubblico: sabato 22 agosto i biancorossi affronteranno il Catanzaro allo stadio Romeo Menti nella prima giornata.
La squadra vicentina sarà poi impegnata nella prima trasferta stagionale sul campo dell’Avellino il 29 agosto, mentre la terza giornata vedrà il L.R. Vicenza viaggiare a Chiavari per affrontare la Virtus Entella.
Tra gli appuntamenti più attesi della stagione spiccano i derby veneti: il 19 settembre il Vicenza sarà ospite dell’Hellas Verona, mentre il 5 dicembre è in programma la sfida esterna contro il Padova. Il ritorno del derby con gli scaligeri è fissato al 20 marzo 2027 al Menti.
Il girone d’andata si chiuderà il 27 dicembre con la trasferta sul campo dell’Arezzo, mentre la stagione regolare terminerà il 14 maggio con la gara Mantova-L.R. Vicenza.
Le prime tre giornate della Serie B 2026/2027
Prima giornata – sabato 22 agosto 2026
- Avellino-Arezzo
- Benevento-Modena
- Carrarese-Mantova
- Cesena-Sampdoria
- Empoli-Cremonese
- Hellas Verona-Ascoli
- L.R. Vicenza-Catanzaro
- Palermo-Juve Stabia
- Pisa-Padova
- Südtirol-Virtus Entella
Seconda giornata – sabato 29 agosto 2026
- Arezzo-Palermo
- Ascoli-Carrarese
- Avellino-L.R. Vicenza
- Benevento-Südtirol
- Cremonese-Modena
- Mantova-Empoli
- Padova-Hellas Verona
- Pisa-Catanzaro
- Sampdoria-Juve Stabia
- Virtus Entella-Cesena
Terza giornata – sabato 5 settembre 2026
- Ascoli-Benevento
- Carrarese-Empoli
- Cesena-Mantova
- Cremonese-Padova
- Hellas Verona-Arezzo
- Juve Stabia-Pisa
- Modena-Avellino
- Palermo-Sampdoria
- Südtirol-Catanzaro
- Virtus Entella-L.R. Vicenza
Tutte le partite del L.R. Vicenza nella Serie B 2026/2027
Agosto
22/08 – L.R. Vicenza-Catanzaro
29/08 – Avellino-L.R. Vicenza
Settembre
05/09 – Virtus Entella-L.R. Vicenza
12/09 – L.R. Vicenza-Juve Stabia
19/09 – Hellas Verona-L.R. Vicenza
Ottobre
10/10 – L.R. Vicenza-Pisa
17/10 – Benevento-L.R. Vicenza
24/10 – Empoli-L.R. Vicenza
27/10 – L.R. Vicenza-Modena
31/10 – Palermo-L.R. Vicenza
Novembre
07/11 – L.R. Vicenza-Cremonese
21/11 – Ascoli-L.R. Vicenza
24/11 – L.R. Vicenza-Carrarese
28/11 – L.R. Vicenza-Cesena
Dicembre
05/12 – Padova-L.R. Vicenza
08/12 – L.R. Vicenza-Mantova
12/12 – Sampdoria-L.R. Vicenza
19/12 – L.R. Vicenza-Südtirol
27/12 – Arezzo-L.R. Vicenza
Gennaio
09/01 – L.R. Vicenza-Virtus Entella
16/01 – Cremonese-L.R. Vicenza
23/01 – L.R. Vicenza-Ascoli
30/01 – Carrarese-L.R. Vicenza
Febbraio
06/02 – L.R. Vicenza-Palermo
13/02 – L.R. Vicenza-Padova
20/02 – Cesena-L.R. Vicenza
27/02 – L.R. Vicenza-Avellino
Marzo
02/03 – Südtirol-L.R. Vicenza
06/03 – Pisa-L.R. Vicenza
13/03 – L.R. Vicenza-Arezzo
20/03 – L.R. Vicenza-Hellas Verona
Aprile
03/04 – Catanzaro-L.R. Vicenza
10/04 – L.R. Vicenza-Benevento
17/04 – Modena-L.R. Vicenza
24/04 – L.R. Vicenza-Empoli
Maggio
01/05 – Juve Stabia-L.R. Vicenza
08/05 – L.R. Vicenza-Sampdoria
14/05 – Mantova-L.R. Vicenza