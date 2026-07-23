Tragedia nella Laguna di Venezia: quarantenne perde la vita dopo un incidente in barca

Drammatico incidente nautico nella notte tra mercoledì e giovedì nella Laguna di Venezia. Un uomo di 40, Gionni Vido, anni è morto dopo essere finito in acqua durante la navigazione nei pressi di Ca’ Roman, sull’isola di Pellestrina. Il corpo è stato recuperato all’alba, al termine di una complessa operazione di ricerca durata diverse ore.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando il cugino della vittima, alla guida di un barchino giallo lungo circa cinque metri, ha chiesto aiuto riferendo di aver perso ogni contatto con il familiare, caduto in mare. L’uomo, visibilmente sotto shock e in stato confusionale, ha indicato alle autorità il punto in cui sarebbe avvenuto l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, con il supporto dell’elicottero, e i carabinieri. Durante le ricerche è stato individuato anche il natante, trovato semisommerso nei pressi del ristorante Celeste, di fronte al centro di Pellestrina.

Le operazioni si sono concluse alle 7.05, quando l’elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato il corpo in acqua. Il recupero è stato effettuato dalla motovedetta della Guardia Costiera con il supporto dei vigili del fuoco.

La vittima è un quarantenne residente agli Alberoni, al Lido di Venezia. Restano da chiarire le cause dell’incidente: saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto durante la navigazione notturna.