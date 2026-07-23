Bacchiglione, Rucco: “Dalla Regione 1,2 milioni per la sicurezza del tratto vicentino”

Prenderanno il via i lavori di consolidamento degli argini e delle sponde del fiume Bacchiglione a Vicenza. L’intervento, finanziato dalla Regione del Veneto con un investimento di 1,2 milioni di euro, interesserà un tratto di circa 220 metri a monte del ponte di viale D’Alviano e sarà coordinato dal Genio civile di Vicenza.

Ad annunciare l’avvio del cantiere è il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (Fratelli d’Italia), che sottolinea come l’opera rappresenti la concretizzazione di un impegno assunto nei confronti della città.

L’intervento punta a risolvere le criticità legate al degrado e all’erosione delle sponde, problematiche segnalate da tempo sia dai residenti sia dall’amministrazione comunale. Secondo Rucco, la sicurezza idraulica richiede una programmazione costante e investimenti strutturali, non soltanto interventi in occasione delle emergenze.

Il consigliere regionale ricorda inoltre di aver presentato, durante l’esame del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e del bilancio della Regione, specifici ordini del giorno per rafforzare gli interventi di pulizia dei corsi d’acqua e di messa in sicurezza degli argini, con particolare attenzione al Bacchiglione e al territorio vicentino.

«È una promessa mantenuta e un risultato concreto per Vicenza – afferma Rucco –. Continueremo a lavorare affinché la Regione mantenga alta l’attenzione sul Bacchiglione, sugli argini e sui muri di contenimento, insieme agli interventi più ampi necessari per la gestione delle acque. Vicenza torna finalmente al centro della programmazione regionale, con risorse e opere reali».