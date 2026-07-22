CRONACA
22 Luglio 2026 - 9.58

Tragedia sul lago di Como: una bambina annega davanti ai genitori, ritrovato il corpo solo in serata

Nicoletta Ugolini
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Una bambina di 9 anni ha perso la vita ieri nelle acque del lago di Como, sotto gli occhi impotenti dei familiari presenti. Il ritrovamento del corpo, da parte dei vigili del fuoco, è avvenuto solo dopo diverse ore di ricerche, nella serata del 21 luglio.

La piccola, di origine marocchina, si trovava in Italia in visita a dei parenti quando si è avventurata in un tratto d’acqua vicino al Tempio Voltiano — zona nota per un fondale ingannevole, apparentemente basso ma che diventa rapidamente profondo. Nonostante il divieto di balneazione, l’area resta ogni estate meta di numerosi bagnanti, complice il fatto che sia l’unico accesso gratuito al lago in quel bacino.

Il luogo ha già una storia di incidenti simili: dal 2017 al 2023 aveva registrato altre otto vittime, tutte giovani straniere.

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