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1 Giugno 2026 - 16.41

La nuova Giunta di Arzignano (video)

Elisa Santucci
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A soli tre giorni dall’esito del voto, il neo-sindaco Riccardo Masiero ha presentato questa mattina la nuova giunta comunale di Arzignano. Una scelta rapida e concreta, dettata dalla volontà di garantire alla città un’amministrazione immediatamente operativa, capace di affrontare senza attese le priorità del territorio dopo il periodo di commissariamento.

«La città ha bisogno di risposte immediate – ha spiegato Masiero –. Siamo pronti a lavorare con serietà e responsabilità, consapevoli delle sfide che ci attendono. Per questo abbiamo scelto di partire con entusiasmo, dando continuità al percorso costruito in questi mesi insieme ai cittadini».

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