Drammatico schianto tra moto e furgone a Brendola: centauro in condizioni gravissime

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 31 maggio lungo la Strada Provinciale 500, al confine tra i comuni di Brendola e Sarego. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 16 in località Pedocchio, all’altezza del civico 34 di via Cavour, coinvolgendo un furgone e una motocicletta con due persone a bordo.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo che nell’impatto ha riportato lesioni devastanti agli arti inferiori, con amputazione traumatica di entrambe le gambe a livello della tibia. Nonostante la gravità delle ferite, al momento dell’arrivo dei soccorritori il centauro era cosciente e non è stato necessario intubarlo. Stabilizzato sul posto, è stato quindi elitrasportato all’ospedale di Vicenza e ricoverato in terapia intensiva.

Ferita anche la donna che viaggiava come passeggera sulla motocicletta. Ha riportato un trauma alla spalla e alla clavicola sinistra, oltre a diverse contusioni ed escoriazioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Arzignano.

Conseguenze più lievi per il conducente del furgone, che ha riportato una contusione alla mano destra ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Arzignano per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso di Verona, l’ambulanza medicalizzata di Lonigo e quella infermierizzata di Arzignano, oltre alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto lungo la Provinciale 500, rimasta chiusa per diverse ore con pesanti ripercussioni sul traffico della zona.