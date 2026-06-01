Esplode fabbrica di fuochi d’artificio a Malta: strage di animali, danni alle fattorie e due feriti. Il video impressionante

Una violenta esplosione avvenuta nella mattinata di lunedì 1° giugno nella fabbrica di fuochi d’artificio Ta’ Lourdes, a Magħtab, nel nord di Malta, ha provocato due feriti lievi, ingenti danni alle aziende agricole circostanti e la morte di numerosi animali, tra cui uccelli, conigli e mucche da latte. Sotto: il video.

L’esplosione si è verificata intorno alle 6:35 lungo Triq tal-Qagħdi ed è stata avvertita a chilometri di distanza. La deflagrazione ha generato una gigantesca colonna di fumo e detriti e ha causato il tremore degli edifici e la rottura di finestre in diverse zone dell’isola. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, una seconda esplosione, altrettanto potente, è seguita poco dopo la prima.

Le autorità hanno riferito che due uomini, impegnati nei campi vicini al momento dell’incidente, hanno riportato ferite lievi. Non vi erano invece operai all’interno della fabbrica quando si sono verificate le esplosioni. Secondo alcune ricostruzioni, ulteriori piccole detonazioni sarebbero proseguite anche nelle ore successive.

Tra i residenti della zona, il boato ha suscitato grande paura. Un abitante delle vicinanze, Edward Mercieca, ha raccontato di essere stato svegliato dalla prima esplosione, descrivendo la sensazione come se «qualcuno stesse colpendo la casa con un martello grande quanto un camion». Lo stesso testimone ha stimato che la colonna di fumo si sia innalzata per circa 300 metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia, Protezione civile, Forze Armate maltesi e personale sanitario, che continuano a presidiare l’area per garantirne la sicurezza. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona fino al completamento delle operazioni.

Particolarmente pesanti le conseguenze per il comparto agricolo. La Fondazione MaYA ha riferito che diversi allevatori e agricoltori hanno subito danni strutturali alle proprie aziende e la perdita di animali da allevamento. Secondo la portavoce della fondazione, Jeanette Borg, tra gli animali morti figurano uccelli, conigli e mucche da latte.

La fondazione ha spiegato che il bestiame può subire gravi conseguenze anche senza un impatto diretto delle esplosioni. L’onda d’urto, il rumore estremo, il panico e i danni alle strutture possono infatti causare traumi, problemi sanitari legati allo stress, riduzione della produzione e ripercussioni durature sul benessere animale.

Magħtab è un’area caratterizzata da una forte presenza di attività agricole e allevamenti, una circostanza che, secondo MaYA, aumenta i rischi legati alla vicinanza di impianti per la produzione di fuochi d’artificio. La fondazione ha inoltre evidenziato come molte polizze assicurative non coprano la perdita del bestiame in situazioni di questo tipo.

«Gli agricoltori stanno facendo tutto il possibile per limitare gli effetti dell’accaduto e hanno bisogno di sostegno sia psicologico che finanziario», ha sottolineato Borg.

La Fondazione MaYA, che mantiene contatti diretti con le famiglie coinvolte, ha espresso solidarietà agli agricoltori e agli allevatori colpiti. Pur in assenza di vittime, l’organizzazione ha evidenziato come l’impatto dell’esplosione si sia esteso ben oltre il pericolo immediato per le persone, causando perdite economiche e danni emotivi significativi.

Per questo motivo è stato lanciato un appello alle autorità competenti affinché, una volta dichiarata sicura l’area, vengano effettuate rapide valutazioni dei danni e siano predisposte misure di sostegno per le famiglie interessate. La fondazione ha inoltre ringraziato i servizi di emergenza per il loro intervento tempestivo.

Anche il primo ministro maltese, Robert Abela, ha espresso vicinanza alle persone coinvolte, dichiarando sui social che i suoi pensieri sono rivolti a quanti sono stati colpiti dall’esplosione e assicurando che le autorità sono intervenute immediatamente per gestire l’emergenza.

«Per gli agricoltori e gli allevatori gli animali non sono semplici numeri», ha ricordato la Fondazione MaYA. «Rappresentano anni di dedizione, cure quotidiane, impegno emotivo e, in molti casi, il sostentamento di intere famiglie. Perdite come queste non possono essere misurate soltanto in termini economici».