Abusi su due minorenni, 53enne condannato a oltre 11 anni: disposta anche una lunga serie di interdizioni

È arrivata la sentenza del tribunale di Rovigo nei confronti di un uomo di 53 anni residente a Ceneselli, condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di due ragazze minorenni.

I fatti contestati, secondo quanto ricostruito in sede processuale, si sarebbero verificati tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano rispettivamente 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione dell’imputato.

L’uomo, che risultava già detenuto per le medesime accuse e sottoposto a misure restrittive tra cui il divieto di avvicinamento alle persone offese, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto una serie di misure interdittive particolarmente severe: il 53enne non potrà ricoprire incarichi in ambito scolastico né svolgere attività in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Prevista inoltre una misura di sicurezza della durata di un anno che gli vieta di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da minori e di svolgere lavori che comportino contatti diretti e continuativi con loro.

L’uomo dovrà infine mantenere aggiornate le forze dell’ordine sulla propria residenza e su ogni eventuale spostamento, secondo quanto stabilito dalla decisione del giudice.