Lonigo – Sedie usate come armi e urla nella notte: piazza Garibaldi trasformata in un ring

Momenti di forte tensione nel cuore di Lonigo, dove nella notte fra sabato e domenica una violenta rissa ha sconvolto la tranquillità di piazza Garibaldi, svegliando numerosi residenti a causa di urla, insulti e rumori provenienti dalla strada.

Secondo le testimonianze raccolte, sarebbero state una decina le persone coinvolte nella zuffa, scoppiata per motivi ancora da chiarire in una piazza ormai deserta vista l’ora tarda. I contendenti, divisi apparentemente in due gruppi contrapposti, sono passati rapidamente dalle parole ai fatti dando vita a un confronto particolarmente acceso.

A rendere ancora più preoccupante l’episodio sarebbe stato l’utilizzo di alcune sedie lasciate all’esterno dei locali della piazza, già chiusi da tempo, che sarebbero state impugnate e lanciate durante la colluttazione. Tra minacce, insulti e colpi reciproci, la situazione sarebbe degenerata nel giro di pochi minuti.

Diversi residenti, allarmati dagli schiamazzi, si sono affacciati alle finestre mentre altri sono scesi direttamente in strada nel tentativo di riportare la calma. Alla vista dei cittadini, una parte dei partecipanti si sarebbe allontanata, mentre altri avrebbero continuato a fronteggiarsi ancora per diversi minuti.

L’episodio è stato ripreso da alcuni residenti e i filmati hanno iniziato a circolare nelle ore successive. Dalle immagini emergerebbe una rissa particolarmente violenta, con numerosi colpi sferrati tra i partecipanti.

Sul posto sono state allertate le forze dell’ordine. Spetterà ora ai carabinieri e alla polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, identificare i responsabili e accertare le cause che hanno portato all’esplosione della violenza. Al momento non risultano feriti segnalati nell’immediatezza, anche se non si esclude che qualcuno possa essersi successivamente rivolto al pronto soccorso per le cure del caso.

Restano inoltre da quantificare gli eventuali danni provocati agli arredi esterni delle attività della piazza, finiti loro malgrado al centro della maxi rissa notturna.