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1 Giugno 2026 - 17.05

Tenta di portare via rame e bronzo dall’azienda in cui lavora: dipendente denunciato dai carabinieri

P.U.
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Ha cercato di impossessarsi di materiale in rame e bronzo appartenente all’azienda presso la quale era impiegato, ma le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo. Protagonista della vicenda un 53enne residente a Santorso, ora accusato di tentato furto aggravato.

Il provvedimento è scattato nel pomeriggio del 27 maggio, quando i militari della Stazione Carabinieri di Schio, al termine di una serie di accertamenti e di un’approfondita attività investigativa, hanno deferito l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.

I fatti contestati risalgono al 23 marzo scorso e si sono verificati nel territorio di Schio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 53enne avrebbe tentato di sottrarre materiale in bronzo e rame per un valore complessivo stimato in circa 1.250 euro ai danni della ditta per la quale lavorava regolarmente come dipendente.

L’intera refurtiva è stata recuperata tempestivamente dai carabinieri e successivamente restituita al legittimo proprietario.

Le indagini, avviate immediatamente dopo l’accaduto, hanno consentito ai militari di raccogliere elementi ritenuti concordanti e significativi a carico dell’uomo, portando alla denuncia per tentato furto aggravato. Il procedimento proseguirà ora nelle sedi giudiziarie competenti.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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