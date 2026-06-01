Anziano vicentino bloccato in casa e in stato di disidratazione: salvato dai carabinieri dopo la chiamata al 112

Intervento di soccorso nella tarda serata di domenica 31 maggio a Carre’, dove un uomo di 87 anni, solo in casa e in precarie condizioni di salute, è stato aiutato dai carabinieri dopo aver chiesto assistenza tramite il numero unico di emergenza 112.

L’allarme è scattato intorno alle 23. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Thiene sono intervenuti presso l’abitazione dell’anziano, che non riusciva ad alzarsi dal letto né ad aprire la porta di casa per consentire l’accesso ai soccorritori.

Per raggiungerlo, i carabinieri hanno dovuto scavalcare la recinzione dell’immobile e rompere il vetro di una finestra della cucina, riuscendo così a entrare nell’abitazione.

Una volta all’interno, i militari hanno trovato l’87enne seduto sul letto. L’uomo appariva in stato confusionale, evidentemente disidratato e incapace di muovere le gambe. Inoltre, l’abitazione versava in pessime condizioni igieniche.

La Centrale operativa ha quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. I soccorritori, giunti sul posto, hanno potuto accedere all’abitazione grazie all’azione dei carabinieri e prestare le prime cure all’anziano.

Successivamente l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure necessarie.