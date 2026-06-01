Bambino in arresto respiratorio su un volo per Marrakech: due infermieri vicentini gli salvano la vita durante le vacanze

Quello che doveva essere il primo giorno di vacanza si è trasformato in un intervento salvavita per due infermieri vicentini. A bordo di un aereo diretto a Marrakech, infatti, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini sono intervenuti per soccorrere un bambino di appena un anno e un mese che aveva smesso di respirare.

L’episodio è avvenuto durante il volo quando, attraverso gli annunci di bordo, è stata richiesta assistenza sanitaria per una grave emergenza medica. I due professionisti, pur trovandosi fuori servizio e lontani dal contesto ospedaliero, non hanno esitato a prestare aiuto.

Raggiunto il piccolo paziente, i due infermieri hanno valutato rapidamente la situazione e messo in atto le manovre necessarie per consentirgli di riprendere a respirare. L’intervento è stato effettuato senza il supporto di una squadra sanitaria strutturata, ma con la professionalità e la lucidità maturate attraverso anni di formazione ed esperienza.

La vicenda ha suscitato il plauso dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza. Il presidente, Giacomo Canova, ha voluto congratularsi pubblicamente con i due colleghi sottolineando il valore del loro gesto.

«Dietro l’immediatezza di un soccorso vi sono studio, esperienza, addestramento e una cultura professionale orientata alla sicurezza e alla protezione della persona assistita», ha dichiarato Canova.

Secondo il presidente dell’OPI Vicenza, quanto accaduto dimostra non soltanto l’elevato livello di preparazione degli infermieri, ma anche la capacità di assumersi responsabilità decisive nei momenti più delicati. Un episodio che conferma, ancora una volta, quanto la presenza di professionisti qualificati possa risultare determinante anche nelle situazioni più imprevedibili.

Canova ha infine evidenziato come il salvataggio rappresenti una testimonianza concreta dei valori che guidano la professione infermieristica. «Non è soltanto motivo di orgoglio per la nostra categoria – ha affermato – ma la dimostrazione del valore deontologico della professione, che trova nella tutela della vita, nella responsabilità e nel prendersi cura delle persone la propria ragione più profonda».

Grazie alla prontezza di intervento dei due infermieri vicentini, l’emergenza si è conclusa con il ritorno alla respirazione del bambino, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche durante il volo.