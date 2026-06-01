Vicenza – Marocchino fora la gomma dell’auto dell’ex e lancia un vaso contro la finestra di casa: arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento

È stato arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino marocchino di 40 anni, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex moglie e della sua famiglia, oltre ad aver danneggiato l’automobile della donna e una porta finestra dell’abitazione.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 7:30, quando le Volanti della Questura di Vicenza sono intervenute nei pressi di via Lamarmora a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 113 per una lite in strada tra due uomini.

Una volta sul posto, gli agenti hanno accertato che i protagonisti della discussione erano suocero e genero, entrambi di nazionalità marocchina. Il padre della donna ha riferito ai poliziotti che l’ex marito della figlia, poco prima, aveva danneggiato uno pneumatico dell’auto della donna e successivamente aveva tentato di introdursi nell’abitazione, colpendo una porta finestra con un vaso di rame e provocandone il danneggiamento.

L’intervento tempestivo delle Volanti ha consentito di mettere in sicurezza la donna, anch’essa di nazionalità marocchina, evitando ulteriori conseguenze.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, nato nel 1986 e gravato da numerosi precedenti penali, era già destinatario di una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi all’ex moglie, alla sua abitazione e ai figli.

Durante il controllo, gli agenti hanno inoltre rinvenuto in suo possesso alcuni strumenti che sarebbero stati utilizzati per danneggiare lo pneumatico dell’autovettura della donna. Il materiale è stato quindi sequestrato.

Considerata la violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che nella mattinata odierna è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.