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1 Giugno 2026 - 11.21

VALDAGNO – CINQUE PER MILLE AL COMUNE: UN GESTO SEMPLICE CHE DIVENTA UN AIUTO CONCRETO

Elisa Santucci
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Un gesto semplice, completamente gratuito, che si traduce in un aiuto concreto e trasparente a favore della nostra comunità. Con la presentazione della dichiarazione dei redditi (tramite modello 730, CU o Modello Redditi), ogni cittadino ha la possibilità di sostenere direttamente il sistema di protezione sociale locale.

Destinare il 5×1000 al Comune di Valdagno significa investire nel benessere dei propri concittadini: i fondi raccolti rimangono sul territorio e vengono impiegati per garantire la massima trasparenza su come viene speso ogni singolo euro. Come illustrato nella locandina istituzionale sotto, le risorse sostengono progetti essenziali come l’assistenza agli anziani, il contrasto al disagio giovanile, il supporto alle famiglie per il pagamento delle rette degli asili nido e tutti i servizi dedicati alle fasce più fragili della popolazione.

Per fare questa scelta, che rafforza la rete di sicurezza sociale della città senza alcun costo aggiuntivo, basta apporre una firma nel riquadro denominato “Attività sociali svolte dal Comune di residenza” e ricordarlo al proprio CAF o al commercialista di fiducia al momento della dichiarazione.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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