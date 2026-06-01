Cornedo Vicentino, avviati i lavori di messa in sicurezza del dissesto in via Fini (video)

Intervento da 230 mila euro per il consolidamento del versante stradale. Cantiere aperto per circa 60 giorni.

Sono iniziati lo scorso 13 maggio i lavori di manutenzione e consolidamento strutturale in via Fini per sanare il dissesto idrogeologico che ha interessato la sede stradale. L’intervento, dal valore complessivo di 230.000 euro come definito dal quadro economico esecutivo, avrà una durata stimata di circa 60 giorni, condizioni meteorologiche permettendo. L’opera si inserisce come completamento della messa in sicurezza dell’area, avvenuta successivamente all’intervento curato dal Genio Civile per la sistemazione idraulica e la protezione dell’alveo del torrente sottostante.

Il fenomeno franoso ha coinvolto un tratto di carreggiata di circa 15-20 metri lungo il versante a valle della strada , originato dalla saturazione dei terreni argillosi a seguito di forti precipitazioni. Sebbene la precedente installazione di una terra rinforzata a ridosso del corso d’acqua avesse protetto la sponda alla base del pendio , tale opera non era sufficiente a garantire la totale stabilità della porzione superiore della carreggiata. Per scongiurare il rischio di perdita di supporto del corpo stradale , il progetto prevede ora la realizzazione di una paratia di micropali lunga circa 20 metri al margine della strada , integrata da due ordini di tiranti in acciaio ancorati su cordoli in calcestruzzo armato.

Ai lati della struttura principale verranno posizionati due muri in gabbioni metallici per il contenimento delle scarpate , mentre la porzione di versante a monte sarà stabilizzata tramite una tecnica di “chiodatura verde” con reti elettrosaldate e geogriglie, studiata per favorire il successivo rinverdimento spontaneo della parete. I lavori si concluderanno con la posa di una nuova barriera stradale di sicurezza e il rifacimento dell’asfalto.

“La sicurezza della nostra rete viaria e la tutela del territorio dal rischio idrogeologico sono impegni che affrontiamo con interventi precisi e strutturali”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo. “In via Fini le infiltrazioni meteoriche e l’erosione avevano compromesso la banchina stradale. Con questo cantiere andiamo a inserire micropali trivellati lunghi 9 metri e ancoraggi autoperforanti che arrivano a 12 metri di profondità , garantendo il contrasto alle spinte del terreno. Abbiamo programmato i tempi per ripristinare la viabilità in totale sicurezza entro l’estate, completando l’azione già avviata sul fondo della roggia “.

“Proteggere il nostro territorio dalle fragilità idrogeologiche significa investire in modo mirato sulla sicurezza della viabilità e sulla tutela dell’ambiente”, conclude il Sindaco Francesco Lanaro. “Questo intervento dimostra l’attenzione costante nel monitorare e risanare le aree critiche del territorio comunale, coordinando le nostre opere con quelle degli altri enti per garantire una cura profonda, duratura e strutturale della nostra comunità”.