Giallo nella notte a Bassano: uomo ferito lasciato vicino al palazzetto

Questa notte un cittadino di nazionalità indiana è stato lasciato di fronte al palazzetto dello sport di Bassano del Grappa con evidenti politraumi.

L’allarme al 118 è stato dato utilizzando il telefono del paziente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno stabilizzato l’uomo prima del trasferimento in ospedale. Il ferito è stato poi ricoverato all’Ospedale San Bassiano, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e non risulta in pericolo di vita.

Sulla vicenda è stata avviata un’indagine congiunta tra lo SPISAL e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato al ritrovamento dell’uomo.