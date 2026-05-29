CRONACAVENETO
29 Maggio 2026 - 15.49

Veneto – Arsenale bellico nascosto in casa, nei guai un 44enne

G. B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sequestrate granate, tubi lanciarazzo, munizioni e parti di fucili: denunciato per detenzione illegale di materiale bellico

Un vero e proprio deposito di materiale bellico nascosto all’interno della propria abitazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante una perquisizione eseguita nei confronti di un 44enne residente a Merlara, nel Rodigino, ora denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Borgo Mantovano con il supporto dei colleghi di Gonzaga e Castelmassa. Nel corso dei controlli, all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti numerosi reperti e componenti militari detenuti illegalmente.

Tra il materiale sequestrato figurano due granate da mortaio, tre tubi lanciarazzo, un otturatore per fucile Mauser, una baionetta, una canna di fucile Mauser, una canna riconducibile probabilmente a un fucile mitragliatore, oltre a 164 munizioni da guerra di vario calibro e 50 ogive.

I carabinieri hanno inoltre recuperato altro materiale collegato alle armi rinvenute, tutto sottoposto a sequestro penale.

Per il 44enne è così scattata la denuncia con l’accusa di detenzione illecita di materiale bellico. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dell’arsenale sequestrato e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Arsenale bellico nascosto in casa, nei guai un 44enne | TViWeb Veneto - Arsenale bellico nascosto in casa, nei guai un 44enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy