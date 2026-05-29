Veneto – Arsenale bellico nascosto in casa, nei guai un 44enne

Sequestrate granate, tubi lanciarazzo, munizioni e parti di fucili: denunciato per detenzione illegale di materiale bellico

Un vero e proprio deposito di materiale bellico nascosto all’interno della propria abitazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante una perquisizione eseguita nei confronti di un 44enne residente a Merlara, nel Rodigino, ora denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Borgo Mantovano con il supporto dei colleghi di Gonzaga e Castelmassa. Nel corso dei controlli, all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti numerosi reperti e componenti militari detenuti illegalmente.

Tra il materiale sequestrato figurano due granate da mortaio, tre tubi lanciarazzo, un otturatore per fucile Mauser, una baionetta, una canna di fucile Mauser, una canna riconducibile probabilmente a un fucile mitragliatore, oltre a 164 munizioni da guerra di vario calibro e 50 ogive.

I carabinieri hanno inoltre recuperato altro materiale collegato alle armi rinvenute, tutto sottoposto a sequestro penale.

Per il 44enne è così scattata la denuncia con l’accusa di detenzione illecita di materiale bellico. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dell’arsenale sequestrato e verificare eventuali ulteriori responsabilità.