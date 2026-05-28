Padova, raptus di gelosia fuori dalla discoteca: 19enne rompe l’auto e spruzza spray al peperoncino

PADOVA – Una violenta aggressione scoppiata per motivi di gelosia ha movimentato la notte del 24 maggio all’esterno della discoteca Villa Barbieri, in zona industriale a Padova. Intorno alle 4.15 un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito con una bottiglia il lunotto posteriore di un’auto e spruzzato spray al peperoncino contro il conducente, un giovane di 26 anni.

Accecato dalla sostanza urticante, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Padova coordinate dal vicequestore Valeria Pace, allertate da diverse chiamate al 113 che segnalavano tensione e disordini fuori dal locale.

Gli agenti hanno individuato due 19enni italiani in forte agitazione, bloccati dagli addetti alla sicurezza. Dagli accertamenti è emerso che il principale responsabile avrebbe agito per contrasti legati a una ragazza presente nell’auto assieme ad alcune amiche.

Il 26enne ferito è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di cinque giorni. Il giovane aggressore, con precedenti per rapina, furto, lesioni, minacce e spaccio di droga, è stato denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento. Per lui anche avviso orale, foglio di via da Padova per quattro anni e Daspo urbano di tre anni.