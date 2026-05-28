Noventa – Il restauro del Modernissimo al vaglio del Ministero della Cultura. Veronese: “Passaggio decisivo per la rinascita”

Giornata di incontri istituzionali quella di ieri a Roma per l’Amministrazione comunale di Noventa Vicentina, impegnata prima a Montecitorio e poi al Ministero della Cultura, dove si è tenuto un incontro tecnico per la presentazione del progetto di restauro e riqualificazione del Teatro Modernissimo.

L’appuntamento rappresenta un passaggio chiave dell’iter amministrativo: dopo l’autorizzazione al progetto e l’approvazione della scheda tecnica da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali di Verona, competente per il territorio, restava infatti l’ultimo livello di valutazione presso il Ministero della Cultura.

Il progetto riguarda il Teatro Modernissimo, edificio di grande valore storico e artistico e punto di riferimento culturale e sociale per la comunità di Noventa Vicentina, per il quale si punta a un intervento complessivo di recupero e valorizzazione.

Nel corso della trasferta romana, il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dell’iter: “Il nostro teatro, per il suo valore artistico e storico e per il ruolo sociale e culturale che rappresenta per la comunità, merita un’attenzione particolare. Siamo fiduciosi che questo passaggio al Ministero possa avvicinarci concretamente alla sua rinascita”.

Un ringraziamento è stato rivolto all’onorevole Silvio Giovine, deputato vicentino, per il sostegno nel seguire l’iter ministeriale, e alla struttura tecnica del Ministero della Cultura per aver ricevuto il sindaco e l’architetto Seraglio dell’Ufficio Tecnico comunale, consentendo il deposito della documentazione e la presentazione del progetto.

Ora l’Amministrazione comunale attende l’esito della valutazione ministeriale, con l’obiettivo di arrivare al via libera definitivo per la realizzazione dell’intervento.