Vicenza, talento al Pigafetta: il sindaco Possamai premia il campione delle lingue classiche

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha ricevuto a Palazzo Trissino Vittorio Pietro Bonanno, studente della classe quinta del liceo classico “Pigafetta”, vincitore della XIV edizione dei Campionati nazionali delle lingue e civiltà classiche, concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione per valorizzare lo studio e il pensiero degli autori antichi.

L’incontro si è svolto nella sede comunale il 28 maggio 2026 e ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l’importante traguardo raggiunto dal giovane studente vicentino, appassionato di greco.

Bonanno è stato accompagnato nell’occasione dalla famiglia, dalla sua professoressa, dal dirigente scolastico del liceo e dalla consigliera comunale Benedetta Ghiotto.

Il sindaco Possamai si è congratulato personalmente con lo studente per lo straordinario risultato, augurandogli un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni e successi nel percorso di studi.