Riccardo Masiero, primo giorno da sindaco di Arzignano. Già al lavoro per la definizione della Giunta (video)

Una vittoria schiacciante al primo turno e un mandato forte già dal primo giorno in Municipio. Riccardo Masiero, 56 anni, da anni al servizio dell’amministrazione comunale, è il nuovo sindaco di Arzignano dopo aver conquistato il 68,5% dei consensi alle elezioni amministrative.

Lo abbiamo incontrato nel suo primo giorno ufficiale da sindaco, poco dopo il suo ingresso nell’ufficio del Comune di Arzignano. Masiero ha indicato fin da subito quale sarà la linea della sua amministrazione: dialogo, condivisione e ascolto, con l’obiettivo di riportare la politica “al suo vecchio mestiere”, quello di essere al servizio degli altri e della comunità.

Il nuovo sindaco ha inoltre spiegato che sono in corso gli ultimi confronti per definire la nuova Giunta comunale, anticipando che accanto alle figure politiche potrebbero esserci anche alcuni nomi esterni, scelti per competenze e capacità professionali.