Successo per la 9ª GF Città di Chiampo Durona Bike: oltre 600 atleti in gara a Chiampo

Domenica 24 maggio 2026 oltre 600 atleti hanno animato la suggestiva Piazza Zanella a Chiampo in occasione della 9ª edizione della GF Città di Chiampo Durona Bike, una giornata di grande sport baciata dal sole fin dalle prime ore del mattino.

Sui percorsi Marathon e Classic si sono sfidati biker provenienti da diverse realtà, con grande partecipazione e spirito competitivo.

Nel percorso Marathon vittoria di casa per il giovanissimo Samuele Lovato (Team Mainetti), che conquista anche il titolo di Campione Regionale Veneto MTB Marathon, davanti a Carlo Cortesi (Team Bottecchia) e Andrea Visentini (13 Eyes). Tra le donne successo per Maria Cristina Nisi (Cicli Andreis), seguita da Vittoria Pietrovito (Bike and Fun) e Martina Gris (Cetilar Nutrition Cervélo).

Nel percorso Classic dominio del Team Todesco con Roberto Bacanelli davanti a Emanuele Nardi e Andrea Fanton. In campo femminile vittoria di Lorena Zocca (Team Barbieri Valeggio sul Mincio), seconda Kristel Bottin e terza Camilla Bertossi (Team Todesco).

Durante la manifestazione si è svolto anche il 6° Gran Premio della Montagna “Dino Antoniazzi”, assegnato ai primi atleti transitati nel punto più alto del percorso: ancora protagonisti Samuele Lovato e Maria Cristina Nisi (nelle foto sotto).

La giornata ha avuto ulteriore valore agonistico con l’assegnazione dei titoli di Campioni Regionali Marathon Veneto 2026, premiati dai rappresentanti FCI Veneto Luigi Comacchio e Davis Tosin, insieme al Sindaco Filippo Negro e alla consigliera regionale Alessia Bevilacqua.

Grande spazio anche alla solidarietà con la presenza della Delegazione della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, rappresentata da Annamaria Merlin e Dario Antoniazzi, a testimonianza del valore sociale dell’evento.

Protagonisti anche i ragazzi della Cooperativa Moby Dick, che hanno realizzato le medaglie speciali a forma di ciliegia 🍒 consegnate a tutti i partecipanti, simbolo del territorio e dell’identità della manifestazione.

Grande successo anche per il tradizionale “terzo tempo” con il Pasta Party, organizzato grazie alla Pro Loco Chiampo, da sempre punto di riferimento della manifestazione.

Il comitato organizzatore ha infine ringraziato gli oltre 200 volontari che hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento. Il Team Piazza 2000 Valchiampo ha salutato gli atleti dando appuntamento al 2027, per un nuovo grande ritorno della Durona Bike a Chiampo.